“A parceria entre Brasil e China é altamente promissora”, afirma vice-diretor do Ministério do Comércio da China

Fala ocorreu durante Exposição Internacional de Máquinas Agrícolas da China, em Primavera do Leste, entre 26 e 28 de novembro

Com o apoio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Mato Grosso recebeu a Exposição Internacional de Máquinas Agrícolas da China (Ciame), entre 26 e 28 de novembro, em Primavera do Leste.

“A parceria entre Brasil e China, como grandes potências agrícolas, é altamente promissora. A feira serve como uma plataforma de intercâmbio de tecnologias inovadoras e produtos de alta qualidade, abrindo portas para oportunidades de novos negócios”, afirmou o vice-diretor do Ministério do Comércio e Exterior da China, Wang Deyang, na abertura da Exposição.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, destacou as vantagens competitivas de Mato Grosso e a frutífera relação comercial com o país asiático.

“Mato Grosso é o maior produtor de grãos, possui o maior rebanho bovino, tudo isso com mais de 60% do seu território preservado. A China é um dos países que mais importam de Mato Grosso, nós já temos cinco acordos assinados com Zonas de Processamento e Exportação chinesas. A escolha de Mato Grosso para essa feira é o reflexo da relação frutífera entre o estado e o país”, disse.

Em vídeo, o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, destacou que 2024 marca o 50º aniversário das relações diplomáticas entre os dois países e ressaltou que a exposição não é apenas uma vitrine de inovações tecnológicas, mas também um reflexo concreto da implementação da Iniciativa Global de Desenvolvimento proposta pelo presidente chinês Xi Jinping.

“Este evento simboliza o fortalecimento das relações bilaterais e contribuirá para a transformação da agricultura brasileira em direção à modernização inteligente”, pontuou o embaixador.

O evento contou com produtores rurais e técnicos da área. Durante três dias, foi promovida a troca de conhecimento em palestras e a exposição de tecnologias agrícolas, promovendo o comércio entre empresas brasileiras e chinesas.

Maria Julia Souza | Sedec-MT