Semana da Saúde Bucal em Alta Floresta realiza mais de 13 mil procedimentos e distribui kits de higiene oral para estudantes

A Secretaria de Saúde de Alta Floresta, por meio da Atenção à Saúde Bucal, encerrou no início de novembro uma importante ação de promoção da saúde bucal, realizada entre 17 de outubro e 01 de novembro, em alusão à “Semana Municipal da Saúde Bucal”. A campanha envolveu uma ampla programação em escolas públicas das áreas urbana e rural do município, promovendo a prevenção de cáries e doenças periodontais e incentivando hábitos de autocuidado.

Na área urbana, a ação abrangeu 24 escolas e 2 extensões, com a realização de 101 palestras educativas e 6.534 escovações supervisionadas. Além disso, foram realizadas 5.419 aplicações de flúor, perfazendo 11.953 procedimentos preventivos para um total de 7.708 alunos. Já nas escolas da zona rural, a iniciativa beneficiou 653 alunos de 4 escolas e 3 extensões, onde foram realizadas 15 palestras, 653 escovações supervisionadas, 561 aplicações de flúor e 36 procedimentos odontológicos curativos, totalizando 1.250 procedimentos preventivos.

No total, a ação da Semana da Saúde Bucal alcançou o número de 13.203 procedimentos odontológicos, com a entrega de 8.361 kits de higiene oral aos alunos de 33 instituições de ensino. A distribuição dos kits e o acompanhamento dos profissionais da Odontologia Municipal tiveram como objetivo reforçar a importância dos cuidados diários com a saúde bucal e a adoção de práticas preventivas desde a infância.

A Semana da Saúde Bucal, instituída pela Lei Municipal N° 2.869/2023, inclui o dia 25 de outubro, em que se celebra o Dia do Cirurgião-Dentista e da Saúde Bucal. A campanha visa à conscientização da comunidade escolar e ao desenvolvimento de uma rotina de cuidados que impacte positivamente a qualidade de vida das crianças e adolescentes de Alta Floresta.

Para a Coordenadora da Atenção à Saúde Bucal Municipal, a Cirurgiã-Dentista Magda Pierin, essa ação não apenas beneficia os alunos, mas também busca sensibilizar a comunidade sobre a importância de uma higiene bucal correta e o desenvolvimento de hábitos saudáveis que certamente tem impacto positivo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Com essa iniciativa, a Secretaria de Saúde reafirma seu compromisso com a educação em saúde e a prevenção, promovendo ações que fortalecem a saúde coletiva e envolvem diretamente a comunidade no desenvolvimento de hábitos saudáveis.

Assessoria