Com projeto protocolado, vereador Pitoco busca recursos para pavimentar ruas no Jardim Perimetral

No início de 2023, o vereador Derci Paulo Trevisan, o Pitoco (PSDB), protocolou com o deputado estadual Júlio Campos o projeto de pavimentação asfáltica e drenagem de 4 ruas do Bairro Jardim Perimetral visando atender uma demanda apresentada pelos moradores.

O projeto contempla quatro ruas e prevê a pavimentação de 3.208,99 metros quadrados com obras de terraplanagem, pavimentação, drenagem e sinalização de trânsito horizontal.

No começo da semana, o vereador percorreu as ruas sem asfalto do bairro para verificar as condições e destacou que está reivindicando junto ao deputado Julio Campos a destinação de recursos para a execução das obras.

“Entregamos o projeto na mão do deputado estadual Júlio Campos e estamos lutando para conseguir o recurso para asfaltar essas ruas, é um desejo antigo dos moradores e nossa luta”, afirmou.

Para o vereador, a pavimentação das ruas representa melhoria na qualidade de vida da população, valorização imobiliária e o fim de um sofrimento diário dos moradores que têm que conviver com a poeira no período da estiagem e a lama no período chuvoso.

Jardim das Flores

O vereador Pitoco também destacou a garantia do recurso para a pavimentação asfáltica no Bairro Jardim das Flores, na Cidade Alta.

“O projeto está nas mãos do senador Jayme Campos, que já destinou R$ 2 milhões. Estamos vendo com o prefeito Chico Gamba para o ano que vem asfaltar aquele bairro, com mais recursos de emendas ou recurso próprio”, disse o Vereador.

LINDOMAR LEAL

Assessoria de Imprensa