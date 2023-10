MT Saúde prorroga campanha de adesão com carência zero e inclui mamografia na lista de exames com isenção

Mulheres com mais de 30 anos poderão realizar mamografia com isenção de carência durante todo mês de outubro

O Mato Grosso Saúde (MT Saúde) prorrogou a campanha de Adesão Carência Zero para consultas, exames simples e mamografia para mulheres acima de 30 anos, durante todo mês de outubro. A inclusão deste exame tem o intuito de incentivar o autocuidado das beneficiárias da rede neste mês que representa o movimento, conhecido como Outubro Rosa, que simboliza a luta contra o câncer de mama.



Os servidores interessados terão até o dia 31 outubro para realizar a adesão ao plano.



“Em demonstração ao cuidado que temos com nossas beneficiárias e em incentivo à prevenção ao câncer de mama, as beneficiárias do MT Saúde com mais de 30 anos terão isenção nos exames de mamografia realizados este mês”, destaca a presidente do MT Saúde, Misma Thalita dos Anjos.



Podem aderir ao MT Saúde os servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo, suas autarquias e fundações, da Assembleia Legislativa e da Defensoria Pública, inclusive aqueles que ocupam cargos exclusivamente comissionados ou temporários.



A adesão pode ser feita com a mensalidades a partir de R$ 115,40, pelo site da instituição, e-mail: atendimento@mtsaude.mt.gov.br ou pelo WhatsApp (65) 9 8463-3773. Familiares de servidores, como pais, filhos, cônjuges, entre outros, também podem fazer parte da rede de beneficiários.



Com o melhor custo-benefício do mercado, o convênio possui cerca de 450 prestadores de serviços, entre hospitais, clínicas, laboratórios e médicos de diversas especialidades, amplo rol de cobertura assistencial e mensalidades com valores abaixo da média de mercado. Além disso, oferece serviços de teleconsulta e pronto atendimento digital 24 horas.



Veja aqui o guia de profissionais e especialidades médicas do MT Saúde. Fale com a nossa Central de Atendimento e saiba mais (65) 3613-7700 e (65) 98463-3773 (WhatsApp).



Outubro Rosa



Outubro Rosa é um movimento internacional durante todo o mês de outubro em conscientização da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Além de chamar a atenção das mulheres para a necessidade de frequentar o médico e de fazer a mamografia, essa campanha também estimula o toque e o autoexame das mamas.

Thiago Novaes* | Seplag