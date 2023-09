Governo de MT renova frota da Saúde para garantir condições de trabalho aos servidores e melhorar prestação de serviços

Foram entregues 50 picapes e 60 caminhonetes para uso das unidades de saúde de Cuiabá e do interior do Estado

O Governo de Mato Grosso entregou nesta terça-feira (05.09) 110 novos veículos à Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) para uso das unidades de saúde de Cuiabá e no interior do estado, em cerimônia na Praça da Bandeiras, na Capital.



Foram entregues 50 picapes e 60 caminhonetes. A SES prevê o investimento de R$ 6,9 milhões por ano na locação dos veículos.



“Investir na infraestrutura das secretarias é importante porque, para prestar um bom serviço, é preciso que se dê as condições adequadas para os servidores públicos para que eles desempenhem um bom trabalho. Um carro parece simples, mas ele vai garantir a locomoção tranquila, segura e eficiente para os diversos cantos de Mato Grosso. Poder ir e voltar dos milhares de destinos e roteiros feitos no dia a dia, com mais qualidade e segurança”, afirmou o governador Mauro Mendes, durante a solenidade.



Houve ainda a entrega simbólica das chaves dos veículos a dois servidores da SES: Josied Cunha, superintendente estadual de Regulação, e Marx Rocha Camarão, coordenador estadual de imunização.



“Na Superintendência de Regulação, ficamos muito felizes de saber que recebemos uma caminhonete para realizar o trabalho de visita da equipe multidisciplinar aos pacientes em home care, por exemplo. Além disso, essa entrega otimizará os trabalhos de regulação desenvolvidos pelos Escritórios Regionais de Saúde, que também vão receber veículos”, declarou Josied, que é servidora da SES há 20 anos.

Para o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, a entrega dos 110 veículos é resultado de uma gestão que prioriza condições cada vez melhores para os servidores.



“Esse é mais um momento importante para a Saúde do Estado, porque fazemos um robusto investimento para melhorar as condições logísticas dos nossos profissionais que atuam nos 141 municípios, nos 16 Escritórios Regionais de Saúde, nos Hospitais Regionais e em todas as demais unidades da SES. O Governo Mauro Mendes tem dado as condições necessárias para que possamos desempenhar um bom trabalho”, avaliou.



O deputado estadual Max Russi ponderou que essa é uma das grandes entregas realizadas pela atual gestão do Governo na área da Saúde.



“Mais uma ação importante do Governo do Estado, que tem feito investimentos em todas as áreas e na Saúde não é diferente. Um planejamento que lança as obras de novos Hospitais Regionais e retoma duas obras abandonadas em Cuiabá. As obras estão acontecendo, os investimentos estão acontecendo, o Fila Zero chegando, as cirurgias sendo feitas numa área que é muito sensível, que é a Saúde”, acrescentou o parlamentar.



Também estiveram presentes na entrega dos veículos o deputado estadual Valmir Moretto, o vereador por Cuiabá Dilemário Alencar, e os secretários de Estado César Roveri (Segurança Pública), Francisco Lopes (Procuradoria Geral), Grasielle Bugalho (Assistência Social), Jefferson Neves (Cultura, Esporte e Lazer) e Laice Souza (Comunicação).

Ana Lazarini | SES-MT