Governador destaca melhorias e investimentos no sistema prisional de MT

O governador Mauro Mendes participou, nesta terça-feira (22.08), da abertura do Encontro de Diretores do Sistema Penitenciário, realizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp). Durante o evento, que segue até quinta-feira (24.08), serão debatidos temas sobre gestão, modernização e inciativas e boas práticas das unidades prisionais de Mato Grosso.



Mauro Mendes destacou os investimentos que o Estado tem feito no setor para melhorar as condições de segurança, trabalho e assistência aos reeducandos, cumprindo com mais eficiência as atribuições da legislação penal.



“Entre os invetimentos está a ampliação e reestruturação da Penitenciária Central do Estado (PCE), que tornou Mato Grosso o primeiro estado a ter uma unidade estadual de segurança máxima, algo muito diferente do que existe no Brasil. Além disso, inauguramos outra unidade em Rondonópolis, temos autorização para fazer mais duas na cidade de Sinop e temos planejamento para fazer outra em Nova Mutum”, pontuou.

O objetivo do encontro é o aperfeiçoamento, treinamento dos gestores e apresentação para integração das boas práticas das unidades penais, a fim de que todos possam conhecer as atividades desenvolvidas que poderão ser replicadas em outras penitenciárias. No último dia será apresentado uma proposta em conjunto para o período de um ano.



O secretário de Estado de Segurança Pública, coronel PM César Roveri, enfatizou a importância desse encontro na gestão das unidades. De acordo com ele, além de avaliar suas ações e alinhar procedimentos administrativos e operacionais, os diretores têm a oportunidade de trocar experiências sobre trabalho e produção dos reeducandos, bem como compartilhar outras práticas implementadas na capital e interior do Estado.



“Eventos como esse são importantes para troca de conhecimento. Possibilita a valorização do trabalho e o empenho dos gestores na assistência aos reeducandos e preocupação com o processo de ressocialização”, assinalou o secretário.



Programação



Durante os três dias do evento, os diretores de todas as unidades penais do estado vão compartilhar as atividades de ressocialização, gestão, saúde, transporte, inteligência, monitoramento, modernização e qualificação de servidores.



No último dia será elaborada uma proposta conjunta para as ações nos próximos 360 dias, conforme explica o secretário adjunto de Administração Penitenciária, Jean Carlos Gonçalves.

