Formação Técnica capacita Agentes de Saúde para melhor atendimento à população Paranaitense

Nesta sexta-feira dia 04 de Agosto de 2023, a Secretaria de Saúde concluiu o Curso de Formação Técnica em Agente Comunitária de Saúde, marcando um importante passo na capacitação das profissionais que atuam diretamente junto à comunidade. O Gestor Osmar Moreira esteve presente na cerimônia de entrega de diplomas e kits, contendo diversos equipamentos que irão aprimorar ainda mais os serviços oferecidos à nossa população.

A formação que teve duração de 12 meses foi ministrada pela experiente Enfermeira Rozane Furlaneto, tornando as Agentes em Técnicas em Agente Comunitário de Saúde. Esse projeto contou com a parceria do Governo Federal e da prestigiada Universidade Federal do Rio Grande do Sul, reforçando o compromisso conjunto em promover a qualificação dos serviços de saúde em nosso Município.

Ao término do curso os formandos foram agraciados com kits contendo equipamentos essenciais para o atendimento nas comunidades e bairros. Entre os itens recebidos estão Aparelhos de Aferição de Pressão Arterial digital, Glicosimetros, Oxímetros, Termômetros, Bolsas, Coletes, Chapéus, e outros recursos indispensáveis para a realização de um trabalho eficiente e de qualidade.

A Gestão Municipal através da Secretaria de Saúde tem se destacado pelo contínuo investimento e capacitação de seus servidores, visando sempre oferecer um atendimento exemplar aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) em nosso município. Essa formação técnica representa um passo significativo rumo ao aprimoramento dos serviços de saúde prestados à nossa cidade.

Assessoria