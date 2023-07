Vice Prefeita e Secretário de Administração recebem Juiz e Corregedor da comarca municipal

A Vice-Prefeita Fabiana Pessoa e o Secretário de Administração José Roberto, receberam hoje pela manhã o juiz da comarca de Apiacás Exm° Sr. Lawrence Pereira Midon e o corregedor Exm° Sr. Emerson Cajango.

Durante o encontro foi discutido a importância de fortalecer o diálogo entre os Poderes Executivo e Judiciário, além do cuidado com o bem público e a otimização do recurso financeiro, e a participação do Poder Judiciário junto às ações municipais.

À Vice-Prefeita agradeceu a presença do juiz e também do corregedor e lembrou da importância dessa integração para o desenvolvimento de um município mais justo e com qualidade para cada Cidadão. E lembrou que ela está representando o Prefeito Júlio César que está em viagem a capital do Estado com agendas importantes para melhorias na nossa Cidade.

