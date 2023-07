Paranaíta em ótima atuação conquista vice liderança nos Jogos Escolares Matogrossense Fase Estadual

Mais uma vez o esporte paranaitense nos orgulha e faz vibrar de alegria com a excelente atuação de nossas equipes, desta vez foi a vez das meninas do Futsal dar o show em quadra, os resultados positivos são o reflexo do incentivo da Gestão Municipal e excelente acompanhamento na preparação de nossos atletas através das equipes da Secretaria de Esporte. A equipe da Escola Maria Quitéria sob a tutela dos professores Fernando Oliveira, Andreia Silveira e Juliane da Silva, esteve participando dos Jogos Escolares em Lucas do Rio Verde. Conforme relato da equipe esportiva que acompanhou a equipe, durante o jogo da final, ambos os times tiveram ótima postura e desempenho, e já próximo ao final do 1º tempo a goleira Amanda Tavares fez o 1º gol de vantagem do time de Paranaíta.

No início do 2º tempo não demorou muito a Escola Maria Quitéria de Paranaíta fez o segundo gol, mas próximo aos 10 minutos finais Várzea Grande utilizou a goleira na linha, onde assim conseguiram quebrar a marcação e fizeram o primeiro gol.

O segundo da equipe adversária saiu da mesma forma de ataque, e Paranaíta sempre procurando fazer a melhor marcação para evitar o contra ataque e levar o jogo para a prorrogação.

Faltando aproximadamente um minuto e quarenta para o final do segundo tempo, mais uma vez o time de Várzea conseguiu avançar rumo ao gol passando pela marcação e marcando seu terceiro gol, placar este que não pôde ser revertido deixando o time paranaitense na vice liderança do campeonato, finalizando com o placar Paranaíta 02 X 03 Várzea Grande.

Orgulho é o que resume a participação de nossas jovens atletas nesta grandiosa competição esportiva, onde Paranaíta estava concorrendo a uma vaga no brasileirão de Futsal que será realizada em setembro no Rio de Janeiro, e a equipe paranaitense já foi considerada a 2ª melhor equipe de Futsal de Mato Grosso na categoria Estudantil (de 12 a 14 anos).

A atleta Gabrielly Gervásio com ótima atuação durante os jogos fez 04 gols na competição.

Mais um destaque para o esporte paranaitense foi a goleira Amanda Tavares que se manteve invicta até a semifinal, a mesma também fez 2 gols na semifinal e 1 na final, o que lhe rendeu inclusive uma Bolsa Atleta para o ano 2024, onde será oportunizado que nossa atleta possa estudar e treinar na Capital Cuiabá.

Abaixo lista com nomes das atletas participantes:

Amanda Tavares (goleira),

Ana Caroline (goleira),

Ana Kelly,

Gabrielly Gervásio,

Loren Jamily,

Suelen Lopes,

Sueidi Lopes ,

Mikaely Cavalcanti,

Priscila Castro,

Lauani Santos,

Fabiana da Silva

Larissa Heinzein.

Assessoria Facebook Prefeitura