1º Mutirão de pediatria foi realizado em Apiacás

A Prefeitura de Apiacás por meio da Secretaria Municipal de Saúde promoveu nessa última segunda, 10 de julho, o primeiro mutirão para atender a demanda em pediatria no município. Na ocasião foram 33 crianças atendidas, pacientes esses que já estavam previamente agendados na regulação da Secretaria de Saúde.

O prefeito, Sr. Júlio César, falou sobre o investimento que a gestão vem fazendo na área da saúde, e parabenizou a secretária Fabiana e toda sua equipe. “ Estamos investindo em mutirões com especialistas de diversas áreas para atender a demanda, e assim diminuir a fila de espera que há na Secretaria, já tivemos aqui mutirão com neurologista, ortopedista e agora o primeiro com a pediatra Dra. Quemida Lopes, que atendeu 33 crianças, ou seja, é uma economia aos cofres públicos, pois não gastamos com deslocamento até outros municípios, e um conforto para os pacientes que são atendidos aqui mesmo. Quero parabenizar o grande trabalho da vice-prefeita e secretária de saúde Fabiana Pessoa junto com toda sua equipe, que realmente vem fazendo a diferença na saúde da população”. Ressalta o prefeito.

A vice-prefeita e secretária de saúde Fabiana Pessoa, disse que esse é um passo importante para garantir melhores condições de saúde para as crianças e ainda destacou que as consultas foram realizadas por meio do Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto Tapajós, sendo agendadas através da Central de Regulação Municipal. “ A Gestão vem investindo na saúde e deter atenção aos primeiros anos é extremamente importante e têm repercussões que podem durar a vida toda. Na oportunidade, agradecemos à Secretaria Estadual de Saúde de MT, o apoio dos Vereadores, a Emanuelle pelo design de pintura facial e o empenho dos profissionais da saúde”. Diz a secretária.

Assessoria de imprensa: Driely Melo