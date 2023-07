Prefeitura protocola Projetos de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico junto a 7ª CIBM

Na manhã de ontem, terça-feira, dia 4 de julho, foi realizado o protocolo de início dos processos de análise e aprovação dos projetos de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, junto a 7ª Companhia Independente de Bom Militar (CIBM).

Essa documentação será analisada pela equipe técnica do CIBM e visa a regularização das escolas municipais no âmbito de prevenção de incêndios. Os projetos foram desenvolvidos pelo Grupo Projeta Engenharia e tiveram um custo de R$ 500 mil.

“Estamos recebendo o prefeito e a equipe de engenharia da Prefeitura. Ficamos felizes em saber que a Prefeitura está preocupada com as crianças. Vamos dar os direcionamentos e encaminhamentos dos projetos”, pontua o comandante da 7ª CIBM Alta Floresta, Tenente Coronel, Ranie Pereira Sousa.

Para a secretária de Educação, Lucinéia Martins de Matos, através da Administração Municipal, há esse cuidado. “Esse é um cuidado que o prefeito Chico está tendo. Vamos regulamentar todas as escolas. Desde quando assumimos estamos trabalhando para chegar esse momento. Essa é uma iniciativa muito importante que irá levar segurança ao nosso público escolar”, destaca.

A secretária lembra outra ação que está diretamente ligada a esses projetos, trata-se das reformas das escolas, tendo em vista que, as estruturas eram antigas e não comportariam a implementação desses projetos.

Neste primeiro momento foram protocolados dez projetos, mas em breve outros oito projetos também serão protocolados e irão atender as 18 escolas da rede municipal de educação. “Quero agradecer a recepção do comandante Ranie! Nosso objetivo é a maior segurança para as nossas crianças, que são nosso maior patrimônio”, pontua o prefeito Chico Gamba.

A elaboração dos projetos foi supervisionada pelo Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento Urbano, que está sob responsabilidade da líder de projetos, Keytiane Morosini.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação