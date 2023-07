PAM de Alta Floresta recebe aparelho de Raio X

Foi grande a alegria da equipe de saúde municipal, ao testemunhar a chegada dos equipamentos que compõem o aparelho de Raio X que será instalado no PAM – Pronto Atendimento Municipal. O contentamento representa mais de uma década de espera e garantirá maior agilidade nos atendimentos.

O Prefeito Valdemar Gamba acompanhou a entrega dos volumes que surpreendem pelo tamanho. E lembrou que o investimento foi conquistado através de emenda parlamentar do Deputado Estadual Thiago Silva (MDB) em atendimento a solicitação do então vereador Emerson Machado.

“Agora vamos solicitar a equipe técnica para montagem” afirmou Gamba, referindo-se a empresa fabricante que será responsável também pela instalação e capacitação da equipe local para operação do aparelho. O prefeito reforçou que a construção do PAM foi feita já prevendo a aquisição e instalação do Raio X, e já anunciou a intenção de compras de mais equipamentos. E salientou os benefícios que a presença do aparelho trará no atendimento “para que ou o paciente permaneça por aqui e volte para casa ou um diagnóstico mais apurado nós temos a certeza que ele tenha que ser encaminhado para frente e aí nós teremos o Hospital Regional com menos filas”.

Também presente na entrega o enfermeiro Rogério Francisco (popularmente conhecido como ‘Rogerinho da Saúde’) celebrou a aquisição e aproveitou para “agradecer ao prefeito por trazer esse equipamento…Alta Floresta desde 2011 quando foi cedido seu aparelho junto com a estrutura do hospital para o Estado não tem mais aparelho de Raio X. E isso faz muita falta…muito importante para fechar diagnóstico e buscar o atendimento certo para população”.

Valdir Garcia Júnior

Núcleo de Comunicação