PF deflagra operação e busca financiador de atos antidemocráticos em Brasília

Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (6) a Operação Embarque Negado, que tem como objetivo apurar os financiadores dos atos ocorridos no Aeroporto Internacional Juscelino Kubistchek, em Brasília, bem como a tentativa de atentado à bomba nas proximidades do local. Os fatos ocorreram em dezembro de 2022 e um dos presos é Alan Diego dos Santos Rodrigues, morador de Mato Grosso.

De acordo com as informações da assessoria de imprensa da PF, estão sendo cumpridos 6 mandados de busca e apreensão nas cidades de Marabá (PA), Água Boa (MT) e no Distrito Federal.

No final do mês passado, Alan foi ouvido na Câmara Legislativa do DF, na CPI dos Atos Antidemocráticos. Naquele dia, ele afirmou que foi ameaçado por alguém da extrema-direita para participar do atentado à bomba em Brasília.

Rodrigues ainda afirmou que só foi para Brasília para participar de uma passeata no dia 15 de novembro, mas acabou permanecendo até o dia 25 de dezembro. No dia 8 de janeiro, por exemplo, ele afirma que estava em Comodoro.

A investigação se refere ao ocorrido nos dias 02/12/2022 e 08/12/2022, quando várias pessoas invadiram a área de acesso restrito e adjacências do Aeroporto Internacional JK, causando uma série de transtornos à segurança aérea e ao serviço aeroportuário.

Os envolvidos estão sendo investigados pelos crimes de atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo, crime de atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública e associação criminosa – todos previstos no código penal.

Redação

Gazeta Digital