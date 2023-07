Gestão de resíduos sólidos é pauta de roda de conversa entre Seciteci e Prefeitura

Foi realizada uma roda de conversa que teve como pauta a gestão de resíduos sólidos do município. Essa foi uma iniciativa da professora da Escola Técnica, do Curso de Técnico em Segurança do Trabalho, Marlize Reffatti Zinelli Viezzer, e contou com participação da Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e alunos do curso.

O encontro teve como pauta o papel do município, Estado e setor privado, em relação ao manuseio e tratamento dos resíduos, diante da Política Nacional de Resíduos Sólidos. “É uma pauta importante e que está sendo trabalhada pelo município”, destacou a secretária da pasta, Gercilene Meira Leite.

Para o Diretor de Gestão Ambiental, Robson Araújo, esse é um momento em que os atores envolvidos serão protagonistas. “A gestão de resíduos sólidos é um assunto que precisa entrar na pauta. É nítido que os envolvidos querem buscar uma solução, e isso é muito válido. Enquanto gestão pública vamos trabalhar para desenvolver políticas públicas eficientes para sanar essa situação”, finaliza.

Em um trabalho conjunto com a sociedade a gestão de resíduos da cidade está sendo debatida para que seja encontrada uma solução viável do ponto de vista financeiro e eficiente do ponto de vista ambiental. “São vários atores envolvidos e que estão trabalhando juntos. Temos certeza que vamos avançar e será possível equacionar essa pauta”, finaliza a secretária da pasta, Gercilene Meira Leite.

