TEAF realiza rodas de conversa com o tema “Falando sobre Gênero e Racismo”

O Teatro Experimental de Alta Floresta está realizando um ciclo de rodas de conversa denominado “Falando sobre Gênero e Racismo”. O evento, parte da execução do projeto Ponto de Cultura, visa colaborar com a necessidade de discutir e agir para a construção de uma sociedade com equidade de gênero e sem racismo.

As rodas de conversa ocorrem em três espaços diferentes, tendo em vista que a sede do Teatro Experimental se encontra em reforma. As discussões abordam temas que são considerados dívidas históricas que não nos é mais permitido negligenciar. São eles: Feminismo, Racismo e Masculinidade.

A coordenadora da atividade, Cassiane Leite, destaca que o evento conta com rodas de conversa presenciais e também transmitidos no canal do YouTube do Teatro Experimental de Alta Floresta, possibilitando que mais pessoas, e, além do município de Alta Floresta, também acompanhem e participem dos diálogos.

Angélica Muller, presidente do TEAF e coordenadora geral do projeto, esclarece que as rodas de conversa são gratuitas e abertas ao público em geral. A Instituição mobilizou as escolas e universidades, considerando a relevância da participação da educação nessas atividades, contudo, enfatiza que o tema é uma questão social de responsabilidade coletiva, logo, a participação de todas e todos é indispensável.

A participação na roda de conversa sobre o tema Racismo ocorreu no dia 17 de maio, e as rodas de conversa sobre Feminismo e Masculinidade encerram-se hoje, 18 de maio, respectivamente.

Programação de hoje, 18.

Das 19 às 21h – Tema: MASCULINIDADE, com a Antropóloga Isabela Venturoza, no IFMT Alta Floresta;

Da Redação

Jornal O Diário