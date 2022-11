Homem ferido com golpes de paulada na cabeça morre no Terminal Rodoviário de Alta Floresta

A vítima caiu no chão. Mesmo assim, o suspeito foi para cima da vítima e desferiu socos na cabeça dela.

Um homicídio em plena luz do dia foi registrado em Alta Floresta neste último sábado, dia 13. A Polícia Militar de Alta Floresta foi acionada por volta das 11h30 após a vítima ser encontrada desacordada, próximo à entrada do terminal. De acordo com as informações da PM, a guarnição foi acionada com a informação de que teria ocorrido uma briga na rodoviária e que uma das pessoas envolvidas teria caído ao solo, ficando desacordada. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e quando chegou no local, a guarnição constatou que a vítima, de 40 anos de idade, já estava sem vida.

Algumas pessoas que teriam presenciado a briga repassaram informações das características do suspeito para a Polícia que começou a fazer rondas em busca do agressor. Pouco tempo depois, o suspeito foi localizado. Para a polícia, o suspeito informou que estava tomando pinga com a vítima e em dado momento a vítima jogou um copo de pinga na cara do suspeito, que revidou e a agrediu com um tapa.

Após isso, a vítima caiu no chão. Mesmo assim, o suspeito foi para cima da vítima e desferiu socos na cabeça dela. Na ocorrência registrada pelos bombeiros, a informação é de que a guarnição foi acionada para prestar atendimento a um homem que foi ferido na cabeça por uma paulada, desferida por outra pessoa que estava com ele no pátio da rodoviária.

A Polícia fez o isolamento do local e preservação até a chegada dos investigadores da Delegacia de Polícia Civil de Alta Floresta, bem como da Perícia Técnica. O Boletim de Ocorrências foi confeccionado e o caso passa a ser acompanhado pela polícia civil. O suspeito foi encaminhado para a delegacia, sem lesão corporal, para demais providências que o caso requer.

Bruno Felipe / Jornal O Diário