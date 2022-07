Delegação de Paranaíta conquista 17 medalhas no campeonato Nacional de Karatê-Do Tradicional

A delegação de Paranaíta composta pelo técnico Sensei Manoel de Freitas (Nelinho), atletas e pais, seguiu para a Capital Cuiabá no último dia 13 de Julho, onde desembarcaram para levar o nome de nosso Município e disputar nas modalidades desta competição Nacional de Arte Marcial que finalizou neste domingo 17 de Julho.

O Campeonato Nacional de Karatê-Do Tradicional Shotokan oportunizou uma grande interação entre atletas de 17 Estados no total, com dias de muito aprendizado durante as disputas realizadas em cada Dojô, onde cada participante observou atentamente cada movimento e absorveram muitas dicas e orientações por parte da equipe técnica participante.

Em resumo cada dia foi uma nova experiência e mais uma vitória por parte de nossos queridos atletas, que atuaram com bastante garra a cada início de competição. Como resultado de toda a dedicação e força de vontade expressa no tatame Paranaíta conquistou 03 medalhas de Ouro, 06 de Prata e 08 de Bronze, totalizando 17 medalhas para o orgulho de todos nós paranaitenses.

Um reflexo positivo e motivador para os pais incentivarem ainda mais seus filhos a participar ativamente do Projeto Karatê-Do PTA, e para a Gestão Municipal através das Secretarias de Assistência Social e da Educação, Esporte e Cultura é mais que uma conquista, pois representa que Paranaíta está no caminho certo ao incentivar a prática esportiva às nossas crianças, adolescentes e jovens, formando o caráter, alinhando e orientando para a soma de valores que servirão para a vida toda de nossos atletas.

Vereador Rusdael Barbosa pai de atletas comenta sobre a participação no evento. “Me sinto muito orgulhoso enquanto pai enquanto legislador por estar aqui, nossa equipe de Paranaíta está dando show, e primeiramente o objetivo é formar os cidadãos, graças a Deus estamos conseguindo isso, preparando cidadãos e formando grandes campeões também, uma competição nacional de alto nível deste esporte maravilhoso, e só de nossos filhos estarem na Seleção Estadual de Mato Grosso já é um grande orgulho pra nós, enquanto paranaitense e pai de duas atletas estou muito emocionado. Sou um cidadão formado no esporte, sei que o esporte salva vidas, e o Karatê é além de esporte é uma defesa pessoal excelente, e prepara o cidadão para a vida, e são magníficos os resultados na questão de comportamento, disciplina, o Karatê é perfeito eu recomendo todos os pais a colocarem seus filhos no nosso Projeto Karatê-Do de Paranaíta.” Finalizou Rusdael.

Para Sensei Nelinho Coordenador do Projeto em Paranaíta, além das medalhas que os karatecas ganharam mediante ao desempenho de cada um, há o aprendizado geral, o conhecimento, e a experiência que todos irão levar desse campeonato para a vida toda. “Obtivemos resultados atuando junto a Seleção de Mato Grosso, a minha avaliação geral é de contentamento pelo desempenho e dedicação de cada atleta, agradeço a todos os pais pela confiança, por estar aqui acompanhando seus filhos neste grande evento, temos atletas de alto nível em todas as categorias, me sinto feliz e realizado por nossa equipe de Paranaíta estar aqui fazendo parte disso tudo, Mato Grosso está bem representado.” Pontuou Manoel de Freitas.

