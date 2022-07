Prefeito Valdemar Gamba entrega trator para a Secretaria de Agricultura e Pecuária

A Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária ganhou um importante reforço na manhã desta quinta-feira (21.07) com a entrega feita pelo prefeito Valdemar Gamba de um trator agrícola de pneus.

O trator foi adquirido através de um convênio assinado pela Prefeitura de Alta Floresta com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) através de uma emenda parlamentar destinada pela deputada federal Rosa Neide. Com a contrapartida do município o valor disponível para a aquisição foi de R$ 316.333,33. No entanto, a aquisição por meio do Pregão Eletrônico nº 22/2022 concluiu a compra em R$ 274.900,00 e resultou em uma economia de 13,10% para o município.

O Secretário de Agricultura e Pecuária, Marcelo Fernando Pereira Souza ressaltou as vantagens para o fortalecimento das atividades do Programa Municipal Patrulha Mecanizada Agrícola que atende a Agricultura Familiar. “Esse trator vai contribuir muito principalmente para o programa de mecanização agrícola que nós temos na secretaria de agricultura. Então, gostaria de agradecer a vereadora Ilmarli, que nos atendeu e por meio dela nós conseguimos enviar ofício para a deputada Rosa Neide solicitando o trator e prontamente a deputada nos atendeu, e dizer que vamos conseguir atender os produtores com mais celeridade e mais eficiência na etapa de preparação de solo para diversas finalidade de cultivo que a nossa agricultura familiar necessita”, disse.

O Prefeito Valdemar Gamba destacou o esforço da gestão para investir em melhorias no atendimento do pequeno produtor e nas ações de fortalecimento da Agricultura Familiar. “A aquisição desse trator foi em boa hora e será muito importante para que nós possamos fortalecer ainda mais as atividades da Secretaria de Agricultura no atendimento das demandas do nosso pequeno agricultor”, disse.

Diretoria de Comunicação