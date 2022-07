Fazenda Reunidas leva o titulo do 21º Jogos Abertos de Peixoto de Azevedo – JAPAZ

O 21º Jogos Abertos de Peixoto de Azevedo – JAPAZ, teve seu enceramento neste sábado(09/07) no Ginásio da Vila Olimpica, totalmente lotado em que as finais começaram as 14 horas com as finais do basquete e teve a ultima final com o futsal masculino as 23 horas.

Depois de 09 dias de competição, modalidades coletivas e individuais em que as equipes brigaram ponto a ponto, no final ficou definido as quatro equipes que levaram premiação do Japaz de 2022, e a grande campeã de 2022 ficou com a Fazenda Reunidas da empresaria Aline.

O fechamento deste sabado definiu os últimos campeões nas modalidades coletivas, basquete feminino, deu Fazenda Reunidas em cima da Odonto Master, no handebol masculino o titulo ficou com Fazenda Reunidas em segundo Retifica Peixoto, no mirim o titulo da Retifica Peixoto em cima do Manhaguanha e Ângelo, no futsal feminino adulto o titulo ja era do Studio Taurus, o vice ficou D’ Gold Pedrinho, voleibol masculino a equipe P.A Gold conquistou o titulo em cima da D’ Gold Pedrinho e no vôlei feminino o titulo foi da Sementinha em cima da P.A Gold e fechando a rodada, a equipe masculino do Studio Taurus levou o titulo em cima da Retifica Peixoto.

FOTO: ALEXANDRE BALDAIA

Confiram a classificação final do Japaz

1º lugar – Fazenda Reunidas – 229 pontos- R$5.000,00

2º lugar – D’ Gold Pedrinho – 201 pontos – R$3.000,00

3º lugar – Studio Taurus – 175 pontos – R$1.500,00

4º lugar – P.A Gold – 122 pontos – R$500,00

5º lugar – Manhaguanha e Ângelo – 116 pontos

6º lugar – Sementinha – 55 pontos

7º lugar – Allo Cel – 41 pontos

8º lugar – Odonto Master – 38 pontos

9º lugar – Retifica Peixoto – 36 pontos

10º lugar – Lava Car Geladão – 28,5 pontos

11º lugar – Escola Garcia Garrido – 17 pontos

12º lugar – Red Bull – 13 pontos

13º lugar – Juventude Indigenas – 11 pontos

14º lugar – Taberna – 3,5 pontos.