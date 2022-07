Meio Ambiente informa resultado final da 2ª fase curso de formação de brigadista contra incêndio

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável divulga relação dos candidatos aprovados na segunda fase para contratação de brigadista contra incêndio para execução das atividades de prevenção e combate de foco de queimadas no município.

O curso preparatório contou com 30 participantes, 28 candidatos e motoristas. Nesta segunda-feira (11) vem divulgar a relação dos 22 classificados e 06 aprovados que irão atuar como brigadistas.

A convocação para contratação será efetivada conforme a necessidade de pessoal, sendo 4 meses no ano 2022 e 4 meses no ano 2023, com prazo previsto de julho à outubro de cada ano conforme a necessidade, obedecendo a ordem de classificação no processo seletivo.

Eliza Gund

Diretoria de Comunicação