Professores relatam desafios de retorno às aulas presenciais

Alunos, professores e pais enfrentam um grande desafio com o retorno das aulas presenciais. Isso, dizem envolvidos no processo, porque as crianças sofreram perdas na aprendizagem no período de adaptação de aulas online, o que tem gerado desafio aos educadores, que precisam mais do que nunca atuar em um trabalho em grupo.

O retorno que ocorreu 100% em 2022 tem demonstrado como esses alunos tiveram um impacto negativo, mesmo contando em alguns com o ensino híbrido. A situação levou a reportagem do a conversar com educadores para entender como tem sido esse retorno e estratégias têm sido abordadas.

Para a professora Elisangela de Sousa Moraes, que já atua nas salas de aulas há 22 anos, o retorno tem sido bem desafiador. Ela acredita que, além dos conteúdos atrasados, as crianças tiveram algumas sequelas psicossociais em razão da pandemia.

“É evidente o quadro desafiador. Nós educadores temos que recuperar o conteúdo e ainda tentar lidar e curar sequelas psicossociais que atingem nossos educandos.Tudo isso que presenciamos durante toda pandemia acabou gerando uma barreira ao processo de aprendizagem, um retrocesso significativo no ensino”, pontuou.

Durante o período de 2 anos, os estudantes assim como todos precisaram se adequar à nova realidade e alternativa foi o ensino híbrido, já que nem todos têm acesso à internet, nem todos tiveram oportunidades de participarem da nova prática de ensino.

Para a educadora, o quadro pode ser revertido se todos atuarem com em um trabalho em grupo com a escola. “Hoje mais do que nunca vemos a necessidade da parceria da família, que exigirá comprometimento de todos os envolvidos, para atenuar os prejuízos educacionais da pandemia”, complementa.

Diante da nova realidade desses alunos, os professores de matemática Pamela Dias, André Rosa, Samuel Daltroda, da escola José Garcia Neto, em Várzea Grande, tiveram a ideia de motivar seus alunos a estudarem criando uma ‘competição’ entre eles, que rende prêmios aos 3 primeiros ganhadores.

Pamela Dias, uma das idealizadoras, que dá aula para o 7° e 8° ano, explicou ao a motivação por trás do projeto que tem dado certo. “Os alunos não sabiam fazer multiplicação e não era só os meus. A primeira prova da classe foi assustadora, então toda vez que eu tinha que começar o conteúdo, tinha que voltar tudo de novo. Esses alunos não estavam preparados para esse retorno presencial, desta forma, eu e meus colegas nos unimos e tivemos a ideia de criar esse ‘duelo’ entre eles, para o motivarem a estudar”, explicou.

A criação do projeto deu tão certo, que fez com que várias personalidades de Mato Grosso motivassem os estudantes a participarem da proposta, entre eles a educadora e deputada federal Rosa Neide (PT), a deputada Janaina Riva (MDB), o deputado Faissal Calil (PV), o humorista Totó Bodega, entre outros.

No duelo os estudantes concorreram contra outras salas. Oos prêmios são para os que ganharem em 1° a 3° lugar. Um dos brindes aos vencedores será uma entrega de Ifood em casa, para que ele possa comer com toda família. Todo o projeto pode ser acompanhado através das redes sociais da escola @escolajgn.

Gazeta Digital