Inicia hoje a festa agropecuária em comemoração ao aniversário de Paranaíta

Dará início hoje dia 29 de junho a Festa Agropecuária em comemoração aos 43 anos de Paranaíta. Serão 05 dias de festas e todos os eventos acontecerão na antiga Associação dos Criadores de Paranaíta (ACP), que agora voltou para a administração da prefeitura de Paranaíta. O parque de exposições foi municipalizado recentemente pelo Executivo Municipal e está sendo revitalizado, recebendo melhorias como reformas nos barracões e asfalto. “Eu quero agradecer primeiro os pioneiros de Paranaíta que fizeram sua história aqui, então hoje nós estamos buscando a história de Paranaíta; depois de pronto será um patrimônio de Paranaíta”, disse o atual prefeito de Paranaíta Osmar Antonio Moreira.

Nesta quarta-feira, dia 29, ocorrerá a abertura oficial do evento por volta das 20h00 com queimas de fogos e show nacional do Trio Parada Dura. Na quinta-feira, dia 30, haverá rodeio em touros e show nacional da dupla Antony e Gabriel. Na sexta-feira, dia 1º de julho, também haverá rodeio e apresentações de talentos locais e regionais. No sábado, dia 2, o show será de João de Souza e Bonifácio. No domingo, dia 03, ocorrerá a finalização do torneio leiteiro e as 11h00 haverá o leilão de gado do Hospital do Amor. Vale ressaltar que todos os shows serão de entrada franca para toda a população.

Lembrando que, após as festividades, o parque continuará para o uso de toda a comunidade, e irá contar com espaço para caminhada, local para realização de Equoterapia, parquinho, leilão de gados, torneio leiteiro, feira de tratores e torneio de laços. “É um centro de multiuso para o ramo agropecuário, pro ramo industrial e pro nosso ramo do agronegócio, temos muito orgulho de fazer parte desta história”, disse o prefeito.

Bruno Felipe / Jornal O Diário