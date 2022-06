Sema-MT convoca 65 aprovados no processo seletivo para posse

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) tornou público o resultado final do processo seletivo simplificado e convocou 65 aprovados, como analistas de meio ambiente em diversas áreas, para a posse. A lista dos aprovados e os documentos necessários para a posse foram publicados no Diário Oficial desta terça-feira (07/06).

Os convocados devem comparecer à sede da Sema-MT, em Cuiabá, até o dia 17 de junho, portando os documentos necessários para a posse. A Sema-MT atenderá os profissionais, inclusive no ponto facultativo de Corpus Christi (16 de junho), exclusivamente para recebimento dos documentos e posse dos candidatos, no horário de 8h às 12h e de 14h às 17h.

Inicialmente, estava prevista a contratação de 55 temporários, mas foram chamados 10 pessoas a mais para fortalecer o quadro de analistas do Cadastro Ambiental Rural (CAR). A lista publicada contém ainda profissionais que ficaram no cadastro de reserva.

O não comparecimento do candidato, para entrega dos documentos, posse e assinatura do contrato dentro do prazo estabelecido, acarretará na sua eliminação do processo seletivo, e consequentemente, será feita a convocação do próximo candidato.

O edital do processo seletivo foi aberto em março deste ano, e conduzido pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Instituto Selecon). Todas as vagas são para o município de Cuiabá, para os cargos de engenheiro florestal, engenheiro agrônomo, biólogo, geógrafo e engenheiro ambiental.

Os candidatos aprovados serão contratados por até 36 meses, contados a partir da data de posse, com carga horária de 40 horas semanais.

Suzana Ataide | Sema-MT