Município recebe kit de material com livros, cronômetros e jogos de xadrez

Novo Mundo é um dos 30 municípios do estado de Mato Grosso a participar do programa de massificação do jogo de xadrez desenvolvido pela Federação Matogrossente de Xadrez.

No dia 26 de maio de 2022 (quinta-feira) foi entregue pelo Secretário Municipal de Educação Sr. Nelcimar Alves de Lima, à gestão da Escola Municipal de Educação Básica “Inovação”, Senhora Luzia Soboleski, kit de material com livros, cronômetros e jogos de xadrez, que tem como objetivo desenvolver trabalho de incentivo da modalidade nas escolas municipais.

O programa de massificação do jogo de xadrez está sendo desenvolvido pela Federação Mato-grossense de xadrez que selecionou 30 municipio do estado que assinaram adesão, entregando material para alunos que se interessam pelo esporte e desejam se aprimorar.

Nesta primeira etapa do projeto, 1.300 crianças serão atendidas em todo o estado, dos quais, até 30 alunos pertencentes a Escola Municipal de Educação Básica “Inovação”, serão contemplados.

O professor Helter Alexandre desenvolverá a formação, junto aos alunos participantes, de introdução sobre as regras e desenvolvimento das habilidades do jogo de xadrez, sendo no final da formação, 15 jogos sorteados a Adesão ao projeto pretende atingir todas as escolas municipais, à medida que a Federação Estadual for enviando material para distribuição aos alunos.

