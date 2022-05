Deputado e delegado-geral de MT entregam fuzis para 11 cidades

O deputado estadual Valmir Moretto (Republicanos) e o delegado-geral da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, Mário Demerval, entregaram 12 fuzis para equipar policiais de 11 cidades da região oeste – faixa de fronteira com a Bolívia. As entregas aconteceram na manhã desta segunda-feira (16), na Delegacia Regional de Pontes e Lacerda. O parlamentar destinou emenda de R$ 305 mil para a PJC adquirir o armamento e outros equipamentos a fim de potencializar a instituição.

Durante as entregas, Moretto agradeceu a presença do delegado-geral na região, pontuando que a PJC está cada vez mais presente no dia a dia da sociedade.

“Sempre cobramos o doutor Mário [Demerval] na capital, para ele ter um olhar diferente para essa região, para as pessoas que vivem aqui na faixa de fronteira. Agora temos cada vez mais a segurança de ter a polícia civil em nosso meio, mais próxima da sociedade”, pontua.

Mário Demerval destacou a parceria do deputado em diversas frentes de trabalho da instituição de segurança.

“A Polícia Judiciária Civil tem buscado alternativas de melhorias das suas condições de trabalho e contamos com a parceria dos deputados. O deputado [Valmir] Moretto é um grande parceiro da instituição, não só com esses armamentos, mas também com viaturas, aquisição de futuros armamentos e outros itens que vão favorecer muito o trabalho da PJC”, afirma.

Investigadores, delegados, vereadores e lideranças dos municípios contemplados acompanharam a agenda.

Todos os municípios da região com unidades da PJC receberam armas novas. São eles: Pontes e Lacerda (2); Comodoro (1); Mirassol D’Oeste (1); Vila Bela da Santíssima Trindade (1); Jauru (1); São José dos Quatro Marcos (1); Cáceres (1); Araputanga (1); Porto Esperidião (1); Rio Branco (1) e Campo Novo do Parecis (1).

Gabinete do deputado Valmir Moretto