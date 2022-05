CARLINDA: APÓS INGERIR CARTELA DE MEDICAMENTO JOVEM MORRE NO HOSPITAL REGIONAL DE ALTA FLORESTA

André da Costa Santa de 17 anos, tirou sua própria vida após ingerir uma cartela de medicamento (Propranolol).

Segundo informações é que o jovem deu entrada com vida no pronto atendimento de Carlinda, chegando a relatar para equipe médica que teria ingerido a cartela toda do medicamento.

Na unidade de saúde de Carlinda, André chegou a ter duas paradas cardíacas sendo necessário ser entubado logo depois seu quadro de saúde foi estabilizado, posteriormente sendo encaminhado ao Hospital Regional de Alta-Floresta, onde novamente teve outra parada cardíaca não resistindo vindo a óbito.

O caso ocorreu por volta das 14 horas desta segunda-feira (16/05).

Antes de sua morte o jovem chegou a escrever uma carta.

Redação Notícia Infoco/Fotos Divulgação