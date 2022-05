Detran-MT realiza diversas ações de sensibilização no Estado para redução de acidentes

Ao longo desta semana, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT), por meio da Gerência de Ações Educativas, realizou diversas ações educativas com funcionários de empresa de transporte de cargas, revendedora de veículos, estudantes do ensino médio, universitários e também em bares e avenidas de Cuiabá buscando uma reflexão dos cidadãos e condutores sobre atitudes mais seguras no trânsito. As ações integram a programação da campanha Maio Amarelo em Mato Grosso.

“Foi uma semana muito produtiva para a campanha. Realizamos 12 ações contemplando 1.400 atendimentos diretos. Este ano retomamos as ações presenciais com integração das demais instituições, o que contribuiu para ações externas de forma coesa e eficaz. As palestras também foram muito expressivas a todos os seguimentos, que ficaram satisfeitos com o resultado”, ressaltou a gerente de Ações Educativas do Detran-MT, Gresiella Almeida.

Na palestra ofertada a cerca de 250 alunos do ensino médio da Escola Sesi Porto, em Cuiabá, foram repassadas informações sobre legislação de trânsito e orientações aos jovens sobre comportamentos mais seguro no trânsito, como o uso do cinto de segurança, atravessar a via na faixa de pedestre, uso de capacete apropriado ao pedalar, entre outras orientações.

“Ano que vem vou começar a fazer aulas para tirar minha habilitação e achei interessante já termos uma noção do que é trânsito, legislações, para sabermos o que é certo, o que é errado e andar de forma correta e sem causar mais acidentes”, relatou a estudante do 3º ano do ensino médio, Juliana Winck, sobre a palestra educativa.

Também foram realizadas blitzes educativas (pit stop) em duas das principais avenidas de grande fluxo em Cuiabá – avenida Historiador Rubens de Mendonça e Getúlio Vargas. As ações foram realizadas de forma integrada entre o Detran, Secretaria de Segurança Pública, por meio do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá (Semob). Foram abordados os condutores de veículos, motociclistas, pedestres para a sensibilização da temática segurança viária, foco da campanha Maio Amarelo 2022.

Na quarta-feira (11), o tema álcool e direção foi abordado com 200 universitários da Faculdade de Tecnologia Senai (Fatec). Na dinâmica realizada pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, os acadêmicos puderam conhecer e realizar o teste com etilômetro. Além disso, puderam entender melhor sobre os efeitos que o álcool pode causar no organismo, principalmente quando associado a direção veicular.

Em sua palestra, a psicóloga Flávia Brum, da gerência de prevenção ao uso de drogas da Sesp-MT, explicou sobre os prejuízos que a ingestão de bebida alcoólica causa no organismo e principalmente quando associada a direção. “A ingestão da bebida alcoolica é capaz de alterar os reflexos, pode causar perda da memória e outros prejuízos imensos a saúde”, falou.

Na quinta-feira (12) foram realizadas palestras educativas na empresa de transporte Carvalima, no grupo Votorantim e para colaboradores da Universidade de Várzea Grande (Univag). Foram abordados temas como condições adversas ao condutor, bebida e direção, legislação e atitudes mais seguras no trânsito.

Interior do Estado

As ações do Maio Amarelo também estão sendo realizadas em municípios do interior do Estado. Em Sorriso, a 37ª Ciretran realizou, no dia 11 de maio, uma palestra educativa para 12 colaboradores de uma revendedora de motocicletas da cidade.

Conforme o chefe da 37ª Ciretran, Edson Carlos de Carvalho, foi promovido um bate papo abordando temas como segurança no trânsito, legislação, além de tirar dúvidas das pessoas sobre trânsito.

A 20ª Ciretran de Alta Floresta em parceria com a Prefeitura local e Polícia Militar, realizou uma blitz educativa em uma das principais avenidas no centro da cidade com distribuição de panfletos e orientações aos motoristas, buscando reduzir o alto índice de acidentes de trânsito, principalmente com vítimas fatais.

Em Mirassol D’Oeste, os servidores da 26ª Ciretran e policiais militares do município receberam instrução de atualização aos servidores públicos no exercício da fiscalização de trânsito. A capacitação ocorreu na Câmara Municipal de Mirassol D’Oeste.

E as ações continuam. Nesta sexta-feira (13.05), a partir das 20 horas, será realizada mais uma abordagem educativa “Amigo da Rodada” em bares de Cuiabá para sensibilizar condutores sobre os riscos do consumo de bebida alcoólica e direção.

Campanha Maio Amarelo

Este ano a campanha mundial Maio Amarelo traz o tema “Juntos Salvamos Vidas”. O objetivo é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos, para discutir o tema e reforçar a importância que todos os motoristas, pedestres, ciclistas, devem ter para um trânsito mais seguro e consequentemente a redução de acidentes.

Ao longo do mês de maio, o Detran-MT em parceria com instituições ligadas ao trânsito irá realizar diversas ações educativas chamando a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito, buscando uma reflexão sobre atitudes mais seguras no trânsito.

As atividades da campanha Maio Amarelo em Mato Grosso estão sendo desenvolvidas pelo Detran-MT e demais instituições como Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) de Cuiabá, Guarda Municipal de Várzea Grande e outras instituições que atuam no trânsito.

Confira a programação em Mato Grosso:

Dia 16/05 – 7h -Abordagem educativa no posto Aldo com apoio do Sest Senat

Dia 17/05- 7h – Palestra educativa no grupo Petrópolis

Às 19h30 – Pit Stop na avenida da FEB, em Várzea Grande

Dia 18/05 – 14h- Palestra educativa no grupo Mônaco, em Cuiabá

Dia 19/05 – 19h30 – Ação educativa “Amigo da Rodada” em bares de Cuiabá/ Encontro Regional de educadores do Sistema Nacional de Trânsito (Educatran – Regional Centro Oeste)

Dia 20/05 – Encontro Regional de educadores do Sistema Nacional de Trânsito (Educatran – Regional Centro Oeste)

De 23 a 27/05 – Festival de Trânsito – etapa Aricá Mirim Campo Verde – PRF

Dia 23/05 – Encontro de pedais – na Arena Pantanal, em Cuiabá, com Gabinete de Gestão Integrada da Sesp-MT e Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel)

Dia 24/05 – 16h – Pit stop na avenida 15 de novembro, em Cuiabá

Dia 25/05 – Palestra educativa para alunos do ensino médio da Escola Tiradentes, em Cuiabá

Dia 26/05 – 7h – Palestra no Centro Municipal de Educação Infantil Wilson Sodré, Várzea Grande

Dia 27/05 – Ação educativa “Amigo da Rodada” em bares de Várzea Grande

Dia 29/05 – Caminhada Maio Amarelo (a confirmar)

Dia 30/05 – 7h – Palestra para alunos do ensino fundamental da Escola Juvenilha Monteiro, em Várzea Grande

Dia 31/05 – Encerramento da campanha Maio Amarelo em Mato Grosso