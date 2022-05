Gefron de MT capacita militares do Pará com instruções de policiamento na fronteira

O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) encerrou o 11° Estágio de Adaptação de Fronteira (EAFRON) com 11 policiais militares do 1º Curso de Ações Policiais Fluviais (CAPFLU) da Polícia Militar do Pará e um oficial do 11º Comando Regional do Núcleo de Polícia Militar de Gaúcha do Norte (593 km de Cuiabá). A capacitação ocorreu entre os dias 17 a 22 de abril, no município de Porto Esperidião (322 km de Cuiabá).

De acordo com o coordenador do Gefron, tenente-coronel PM Fábio Ricas, o EAFRON teve por objetivo transmitir conhecimento do policiamento de fronteira realizado pelo Gefron, por meio de instruções de patrulha rural, abordagem e táticas de ação imediata.

Além disso, os militares receberam instrução de tática individual, técnicas de entrevista, busca e identificação veicular, fraude documental entre outras, em um curso de 90 horas aulas.

“O Estágio de Adaptação à fronteira tornou-se uma das principais atividades da seção de instrução do Gefron, pelo fato de compartilhar as expertises apreendidas ao longo de vários anos de patrulhamento em região de fronteira, com outras Unidades que atuam diretamente em atividades similares (policiamento de fronteira e/ou divisas), colaborando diretamente com a evolução e aprimoramento da Segurança Pública em esferas estaduais e interestaduais”, afirma.

Ainda de acordo com Ricas, o intercâmbio de conhecimento e a integração das forças tem sido um fator primordial para o crescimento dos índices de produtividades do Gefron e de todas as unidades fronteiriças.

“A capacitação reforça a integração das forças de segurança. Estamos somando esforços para o aprimoramento do trabalho dos nossos policiais e, consequentemente, dando resposta à sociedade contra o crime organizado”, ressalta.

Wellyngton Souza | Sesp-MT