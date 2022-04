CRAS recebe veículo FIAT MOBI 0km

A Prefeitura Municipal de Carlinda realizou na manhã desta quarta-feira (27) a entrega de um veículo FIAT MOBI 0km para o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

O veículo foi adquirido com Recursos do Fundo Municipal de Assistência Social e Recurso Próprio.

Tem por finalidade contribuir na agilidade dos atendimentos domiciliares e acompanhamentos familiares.

A cerimônia de entrega do carro aconteceu nas novas instalações do CRAS (Antiga creche Emilia) e contou com a presença da Prefeita Carmelinda Leal Martines Coelho, Vereadores, Secretária de Assistência Social e Servidores do CRAS.