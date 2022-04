Venda de veículo já pode ser realizada de forma digital em Mato Grosso

Os proprietários de veículos adquiridos e emplacados em Mato Grosso a partir de janeiro de 2021 já podem realizar os procedimentos para venda do veículo de forma digital, pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. O serviço foi disponibilizado na segunda-feira (25.04) pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT).

Conforme o diretor de Veículos do Detran-MT, Dauson Silva, a implementação do serviço de forma digital é uma maneira de agilizar e facilitar o processo de compra e venda de veículos em Mato Grosso.

Pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito, o proprietário do veículo faz a intenção de venda e vai gerar a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículos (ATPV-e). Posteriormente, vendedor e comprador serão notificados pelo aplicativo para realizarem a assinatura de forma eletrônica da ATPV-e, sendo dispensados da assinatura manual do documento e do reconhecimento de firma presencial em cartório.

“Após a assinatura digital de ambos, o sistema realiza de forma automática a comunicação de venda do veículo para o sistema do Detran-MT, proporcionando mais segurança tanto para quem vendeu como para quem comprou o veículo”, explicou Dauson.

Após essa etapa, o comprador deverá realizar a abertura do processo de transferência de propriedade do veículo, que pode ser iniciado pelo aplicativo MT Cidadão ou de forma presencial em alguma unidade do Detran no Estado, com agendamento prévio no site oficial da Autarquia (www.detran.mt.gov.br).

Para ter acesso ao serviço de venda digital, é necessário que o cidadão tenha conta de usuário no gov.br e que a conta esteja no nível de segurança prata ou ouro. Para entender mais sobre os níveis de confiabilidade da conta gov.br clique AQUI

No Instagram do Detran-MT (@detranmt), o cidadão pode verificar o passo a passo para realizar a venda digital do veículo. Clique AQUI e confira o vídeo orientativo.

Lidiana Cuiabano e Vitória Tumelero | Detran-MT