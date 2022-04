A Secretaria de Assistência Social e Cras do Município de Nova Bandeirantes foram contemplados com 660 filtros de barro do governo de Mato Grosso com programa “Ser Família Social”, onde houve a parceria com o município para que estes pudesse chegar ao seu destino e atender todas as famílias de baixa renda contempladas. Sempre pensando na qualidade e melhoria de vida e saúde.

Assessoria