Prefeitura traz à Itaúba “Carreta do Amor” para realização de exames preventivos gratuitos

Por meio do Consórcio de Saúde, juntamente com o Hospital do Câncer, a Prefeitura de Itaúba através da Secretaria Municipal de Saúde, recebe na próxima semana a unidade móvel do Hospital de Amor de Barretos/SP, a “Carreta do Amor”, para ofertar exames preventivos gratuitos do câncer de colo do útero (Papanicolau) em mulheres de 25 a 64 anos, e mamografia nas pacientes com idade entre 40 a 69 anos.

A carreta começa os atendimentos em Itaúba na próxima terça-feira (26) e permanecerá na Secretaria Municipal de Saúde até quinta-feira (28). Porém, é necessário que as interessadas nos procedimentos procurem antes a Secretaria para um prévio cadastro, que dará agilidade nos atendimentos.

Durante a realização dos exames, se constatado alguma anormalidade, a secretária dará continuidade no tratamento e acompanhamento da paciente.

