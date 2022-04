A Secretaria de Educação realizou nesta terça-feira (19) no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores a Conferência Nacional de Educação (CONAE) com o tema: “INCLUSÃO, EQUIDADE E QUALIDADE: compromisso com o futuro da educação brasileira”, que tem como objetivo avaliar a execução do atual Plano Nacional de Educação e subsidiar a elaboração do PNE para o decênio subsequente (2024 – 2034).

Participaram representantes da comunidade escolar da rede municipal e estadual, professores, servidores, dirigentes de escolas, integrantes de organizações governamentais e não-governamentais e de outras instituições da sociedade civil. Com esta participação Nova Bandeirantes garante que o processo seja mais democrático, contemplando todos os aspectos que se relacionem com a educação municipal.

Assessoria