Petrobras vai reduzir preço do GLP vendido nas refinarias

Petrobras anunciou a redução de R$ 0,25 por quilo no valor de venda às distribuidoras do Gás Natural Liquefeito de Petróleo, que é usado como gás de cozinha. A medida passa a valer a partir deste sábado (09/04). O preço médio de venda da estatal passará de R$ 4,48 para R$ 4,23 por quilo.

Com a queda, o valor do gás de cozinha de 13 quilos passa a ser de R$ 54,94 em média, refletindo redução média de R$ 3,27 por 13 quilos. De acordo com a Petrobras, a redução acompanha a evolução dos preços internacionais e da taxa de câmbio, que se estabilizaram em patamar inferior para o GLP.

“A Petrobras reitera seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato para os preços internos, das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais”, detalhou a estatal no anúncio de baixa do preço.

A Petrobras explica que não é responsável por determinar o preço do gás de cozinha. O GLP vendido para as distribuidoras nas refinarias da estatal representa em torno da metade do preço do botijão de 13 quilos cobrado do consumidor. O restante corresponde aos custos e remuneração de distribuidoras e revendedores, além de outros encargos.

De acordo com a estatal, só é possível baixar o valor do GLP quando a conjuntura permite, tal como ocorreu agora. O GLP é uma commodity que tem seus preços determinados no mercado global pelos movimentos de oferta e demanda. O Brasil é importador de parcela importante do GLP aqui consumido. De acordo com a Petrobras, reduzir o preço abaixo das cotações internacionais resultaria em duas opções: deixar o mercado desabastecido ou importar a preço mais alto e vender a preço mais baixo.

As commodities são produtos em estado bruto usados como matéria-prima pela indústria para fabricação de outros produtos.

Produção do GLP

Os combustíveis que utilizamos todos os dias são o produto de uma longa cadeia produtiva que começa com a extração do petróleo em águas profundas. Ao chegar nas refinarias, o petróleo passa por processos químicos e físicos que dão origem a produtos, como gasolina, óleo diesel e gás liquefeito de petróleo.

O GLP adquirido pelas distribuidoras pode ser revendido para o segmento industrial, geralmente a granel, utilizando caminhões-tanque, ou para clientes dos segmentos comercial, residencial e institucional na forma a granel ou engarrafado em cilindros ou botijões.

