Audiência Pública debate situação do Hospital São Luiz, em Cáceres, nesta segunda-feira (11)

A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Mato Grosso realiza audiência pública para discutir a situação do Hospital São Luiz, em Cáceres, a 250 km de Cuiabá. O debate acontece nesta segunda-feira (11), às 14h, na Câmara Municipal.

A finalidade, segundo o presidente da Comissão, deputado Dr. Gimenez (PSD) é ouvir a população, profissionais do hospital e representantes do poder público municipal sobre os efeitos do Decreto Estadual nº 1.320, que determinou a requisição administrativa do hospital a partir do último dia 28, quando passou a ser gerido pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) e o atendimento direcionado 100% ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Uma das preocupações, segundo o parlamentar, é com relação aos pacientes de planos de saúde privados atendidos pelo hospital. “Hoje só tem dois hospitais na região e ambos atendiam as demandas pública e particular. Com essa mudança, surgiu um impasse sobre a situação de 60 mil pacientes, de um total de 22 municípios da região Oeste, que agora têm que vir a Cuiabá para realizar quaisquer procedimentos de saúde”, disse Gimenez.

O estado alega que a medida visa evitar a possível descontinuidade de atendimento à população da região, uma vez que a unidade, até então contratada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), ameaçava fechar as portas e não estava cumprindo com o estabelecido junto ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Serviço:

O que: Audiência Pública para debater a situação do São Luiz

Quando: dia 11, às 14 horas

Onde: Câmara municipal de Cáceres

MAÍRA NIENOW / Secretaria de Comunicação Social