Sema atua na fiscalização contra pesca predatória em MT durante todo o ano

A fiscalização contra pesca predatória da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) é realizada de forma constante em todas as regiões de Mato Grosso, mesmo após o fim da piracema. Nos 15 primeiros dias de março, foram apreendidos, em ações contra crimes ambientais, 46 kg de pescado, 26 kg de carne de caça e aplicados R$ 45 mil em multas.

Essa operação de rotina é essencial para o exercício do trabalho das equipes de fiscalização de fauna. A partir delas é possível identificar os locais que estão havendo atividades ilícitas e coletar informações. De acordo com a Coordenação de Fiscalização de Fauna, os levantamentos coletados nessas operações servem de subsídio para novas ações específicas.

As ações também contribuem para uma proximidade com a comunidade local. “Tanto com os ribeirinhos, quanto com os pescadores profissionais e os turistas. Nós conseguimos fazer o nosso papel orientativo e isso é essencial para a nossa atividade, estreitar os laços com a comunidade”, explica o Coordenador de Fiscalização de Fauna da Sema, Alan Silveira.

O Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental trabalha em parceria com a Sema e participa ativamente dessas fiscalizações de rotina, no atendimento de denúncias, coleta de informações e reforça as equipes onde há maior incidência na região do estado.

O coordenador de Fiscaliação de Fauna destaca que é importante que essa atividade em campo seja constante, que rios sejam monitorados, assim como estradas, locais de trânsito e regiões que tenham incidência de caça.

“A nossa ideia principal é preservar o meio ambiente, garantir que o estoque pesqueiro se mantenha nos rios, que os animais continuem vivos e continuem no seu habitat natural”, afirma Alan Silveira.

Relatório Parcial de Março

Foram apreendidos, nos primeiros 15 dias de março, pelas equipes de fiscalização de pesca da Sema 13 redes, 6 tarrafas, 3 armas, 4 embarcações e 3 motores de popa. 6 pessoas foram conduzidas para a delegacia.

Denúncias

Qualquer cidadão pode denunciar crimes ambientais em diferentes canais de atendimento: telefone, e-mail, pelo aplicativo MT Cidadão e pessoalmente. O horário de funcionamento da ouvidoria é das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira, exceto em feriados.

Telefone: 0800 065 3838

Whatsapp: (65)99321-9997

E-mail: ouvidoria@sema.mt.gov.br

Endereço: Centro Político e Administrativo, Rua C, S/N, Cuiabá-MT

Suzana Ataide | Sema/MT