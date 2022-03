Mato Grosso pode ganhar o Dia do Empreendedorismo

Mato Grosso tem a segunda menor taxa de desemprego do país. No quarto trimestre de 2020, a taxa era de 10,7% e caiu para 5,9%, no mesmo período do ano passado, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgada em fevereiro de 2022, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A quantidade de mato-grossenses que trabalham por conta própria se manteve estável nas duas comparações, situação que abre espaço para políticas de incentivo a práticas como o empreendedorismo.

Dentro desse cenário, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) analisa o Projeto de Lei n° 297/22, de autoria do deputado estadual Paulo Araújo (Progressistas), que institui o “Dia do Empreendedorismo” no Estado de Mato Grosso, a ser comemorado anualmente no dia 19 de novembro.

A iniciativa que entrou em pauta no Parlamento no último dia 16, tem como objetivo incluir o empreendedorismo como influência na formação dos jovens empreendedores mato-grossenses.

“O intuito do projeto é de motivar e despertar a consciência da população acerca da importância do empreendedorismo na geração de empregos e riquezas para o desenvolvimento econômico-financeiro do Estado” apontou Paulo Araújo.

Na justificativa da proposta, o autor cita uma pesquisa mundial sobre empreendedorismo Global Entrepreneurship Monitor (GEM), edição de 2013, que no Brasil é patrocinada pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), A pesquisa mostra que nunca antes em nosso país, os jovens brasileiros foram tão empreendedores. Metade dos negócios em estagio inicial, com até 3,5 anos de existência, é tocado por pessoas entre 18 e 34 anos. A mesma pesquisa aponta que ter o negócio próprio é o sonho de 44% dos brasileiros e de que o empreendedorismo é considerado opção de carreira para mais de 80% das pessoas.

“É nessa finalidade que buscamos a criação de um dia para celebrar o empreendedorismo no Estado, com a intenção de fomentar o empreendedorismo mato-grossense para continuar aquecendo o mercado de trabalho”, finalizou o parlamentar.

NAJYLLA NUNES / Gabinete do deputado Paulo Araújo