ALMT celebra Dia Internacional da Mulher nesta segunda-feira (07)

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado Eduardo Botelho (União Brasil) e a deputada Janaina Riva (MDB) realizam, na próxima segunda-feira (07), sessão solene em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, às 19 horas, no Teatro Zulmira Canavarros, na ALMT. Oportunidade em que homenagearão personalidades que atuam em defesa da mulher com Moção de Aplauso.

As comemorações seguem no dia 08, às 8h30, com café da manhã para as servidoras do Poder Legislativo. E, às 9 horas, abertura de exposição alusiva ao dia da mulher. Já a partir do dia 09, até o final deste mês, a Casa de Leis vai oferecer um ciclo de palestras, oficinas e atendimento psicológico nas comunidades, bairros e municípios da Baixada Cuiabana, numa parceria da Assembleia Social e entidades filantrópicas que trabalham no combate à violência doméstica e cursos de capacitação para a inserção da mulher vítima de violência no mercado de trabalho. Uma delas é a Ampara Elas, associação de apoio jurídico e psicológico para mulheres @amparaelas.

Botelho, que faz aniversário no Dia Internacional da Mulher, diz que se sente privilegiado com a data especial e tem envidado esforços para garantir os direitos da mulher e ajudar no combate à violência doméstica em Mato Grosso. Ele é autor da Lei 10.580/2017 que institui a Política Estadual de Qualificação Técnica e Profissional às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Familiar em Mato Grosso, ação que dá condições à vítima de seguir a vida, cuidar dos filhos, dando um basta à rotina de violência sofrida antes.

Botelho é autor da Lei 10.902/2019, que dispõe sobre a instituição do Programa Feira da Mulher do Campo, para promover a inclusão e a valorização da mulher rural, através da comercialização e divulgação dos produtos oriundos da Agricultura Familiar, fomentando a economia local, garantindo emprego e renda para as trabalhadoras.

Outra iniciativa de Botelho é a Lei 10.676/2018 que torna obrigatório que todos os hospitais e maternidades, públicas e privadas, tenham sala adequada para a realização de parto natural ou humanizado. É dele também a Lei 10.970/2019 que institui a implantação de cursos à mulher gestante sobre cuidados e atendimentos emergenciais às crianças de zero a seis anos da rede pública hospitalar.



Os deputados irão homenagear com Moção de Aplauso as seguintes personalidades:



1. Alcimara Neuza Perin

2. Amini Haddad Campos

3. Ana Cristina Bardusco Silva

4. Ana Maria Urquiza Casagrande

5. Andreia Wagner

6. Antônia Siqueira Gonçalves

7. Antonieta Costa

8. Bárbara Lenza Lana

9. Carmen Martines

10. Clarice Claudino da Silva

11. Dalva Maria de Jesus Almeida

12. Daniella Paula Oliveira

13. Denyse Pereira Valadão

14. Edna Sampaio

15. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres

16. Eliane Xunakalo

17. Eliceia Loureira Trindade

18. Eliene Liberato

19. Elisamara Sigles Vodonós Portela

20. Emirella Perpétua Souza Martins

21. Esther Louise Asvolinsque Peixoto

22. Eucaris Arruda

23. Eunice Helena Rodrigues de Barros

24. Fabiana Maria Auxiliadora da Silva Soares

25. Francieli Arruda

26. Gabriela Abreu Carvalho

27. Gheysa Borgato

28. Gisa Barros

29. Gisela Cardoso

30. Hadassah Suzanne Bezerra de Souza

31. Helena Maria Bezerra

32. Inês Coelho

33. Ivana Mara Mello

34. Jacy Proença

35. Janailza Taveira Leite

36. Janaína Riva

37. Jane de Sousa Melo

38. Jannira Laranjeira

39. Jo Soares de Sousa

40. Jozilerthe Magalhães Criveletto

41. Kátia Maria Aguilera Ríspoli

42. Katiuscia Manteli

43. Kika Dorilêo Baracat

44. Laice Souza

45. Luciana Zamproni Branco

46. Luciene Carvalho

47. Lucimar Sacre de Campos

48. Luzia Nunes Brandão

49. Málvia Maria Vieira

50. Mara Fava

51. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto

52. Mara Visnadi

53. Márcia Pinheiro

54. Marcia Porto

55. Margareth Buzzetti

56. Margareth de Munil

57. Maria Aparecida Ribeiro

58. Maria Avalone

59. Maria Erotides Kneip

60. Maria Fernanda Figueiredo

61. Maria Helena Gargaglione Póvoas

62. Marilda Esperandio

63. Marilsen Andrade Addario

64. Marilza de Oliveira

65. Mauren Lazzaretti

66. Maysa Leão

67. Michelly Alencar

68. Naume Denise Nunes Rocha Muller

69. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

70. Rosa Neide Sandes de Almeida

71. Rosamaria Carvalho

72. Rosana Marra

73. Rosemary Prado

74. Rosimeire Felfili

75. Seluir Peixer

76. Serly Marcondes Alves

77. Silvana Correa Vianna

78. Sônia Meira Botelho

79. Tânia Regina de Matos

80. Tatiana Medeiros

81. Thais Ribeiro Lenzi

82. Thaísa Figueiredo Lenzi

83. Thayssa Ferraz

84. Uecileny Rodrigues Fernandes Vieira

85. Virgínia Mendes

ITIMARA FIGUEIREDO / Gabinete do deputado Eduardo Botelho