Botelho contribui com a criação da Conafer em MT

Municípios mato-grossenses estão mobilizados pela criação de sindicatos que fortaleçam a criação da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), secção Mato Grosso, que já conta com 28 sindicatos criados para fortalecer os pequenos produtores. A Conafer está presente em 23 estados.

Com apoio do presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado Eduardo Botelho (União), a mobilização ganhou força no estado, nesta semana, com a oficialização da Conafer MT e a composição da Diretoria-Executiva, que vai funcionar provisoriamente numa sala cedida pelo Instituto Pró Ação de Desenvolvimento Sustentável da Pessoa e à Inclusão (Proaspi), em Cuiabá.

“Essa é uma luta nossa, uma defesa porque acho que em Mato Grosso a agricultura familiar ainda não é valorizada, ela precisa ser valorizada como produtora de alimento e geradora de emprego e renda. É uma cadeia produtiva muito importante. Então, não resta dúvida que vem ajudar, e muito, a criação da Conafer no nosso estado”, afirmou o deputado Botelho.

De acordo com o coordenador estadual da Conafer, Guimar Rodrigues de Oliveira, a iniciativa vai valorizar a agricultura familiar em Mato Grosso. Pois, além de trabalhar a terra, vai impulsionar o plantio, a colheita, produção de qualidade e a comercialização.

“A partir de agora vamos fazer o trabalho de resgate da agricultura familiar que é o propósito da Conafer, que visa organizar a produção dos pequenos produtores, com qualidade, quantidade, abastece o mercado local, nacional e até mesmo no exterior. A agricultura familiar tem a demanda, mas precisa ter organização da produção e comercialização promovendo credibilidade no mercado local, nacional e internacional. O deputado Eduardo Botelho abraçou a causa, é o braço direito da Conafer em Mato Grosso, sem a participação dele seria quase impossível chegar até aqui. Em médio prazo os pequenos produtores poderão ver o resultado de todo esse trabalho. Sem sindicatos não podemos criar a federação, daí a importância dessa mobilização para fortalecer o setor”, explicou Guimar.

Para o presidente do Sindicato dos de Porto Alegre do Norte, Marcos Barôla declarou como importante a mobilização com apoio do deputado.

“É de grande importância essa mão que o deputado estendeu para nós porque tudo é difícil, na Região Araguaia já estamos com alguns sindicatos em andamento e articulando para agregar mais pessoas para fortalecer a agricultura familiar. Precisamos de assistência técnica na nossa região, para que o pequeno produtor não migre para os centros urbanos. Com o sindicato próximo teremos a possibilidade de estender ajuda com assistência e incentiva-lo a produzir com qualidade, num pequeno espaço e comercializar de forma correta, que agregue valor e possa sobreviver”.

Sindicatos – 28 municípios já conseguiram a criar seus sindicatos. São eles: Ribeirão Cascalheira, Querência e Canarana, Poxoréo, Primavera do Leste, Guiratinga, Tesouro, Rosário Oeste, Nobres, Acorizal, Jangada, São José dos Quatro Marcos, Araputanga, Mirassol do Oeste, Glória do Oeste, Curvelândia, Porto Alegre do Norte, Chapada dos Guimarães, Nossa Senhora do Livramento, Barra do Bugres, Jaciara, Barão de Melgaço, Várzea Grande, Nortelândia, Cuiabá, Dom Aquino, São Pedro da Cipa e Juscimeira.

ITIMARA FIGUEIREDO / Gabinete do deputado Eduardo Botelho