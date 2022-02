Presidente Tuti recebe empresário e secretária de saúde para doação de medicamento para Unidade de Síndromes Gripais

O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), recebeu em seu gabinete na manhã desta segunda-feira (14) o empresário Sérgio Rei, sócio-administrador da Drogaria América e do Centro Médico Altaliança, e a secretária municipal de saúde, Sandra Melo, para a entrega de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.

Por intermédio do presidente Tuti, o empresário Sérgio Rei doou para a Unidade de Síndromes Gripais da Secretaria Municipal de Saúde 20 caixas com 50 envelopes de 5 gramas cada do medicamento Cisteil 600 miligramas, totalizando 1.000 envelopes do.

A secretária Sandra Melo agradeceu o empresário e destacou que a Secretaria Municipal de Saúde tem se empenhado para manter o atendimento à toda a população principalmente com o fornecimento de medicamentos em todas as unidades de saúde, inclusive na Unidade de Síndromes de Gripais, que tem aumentado o número de atendimento de pacientes com sintomas gripais, sobretudo, da covid-19, e ressaltou que a doação desse medicamento vai auxiliar nesse atendimento.

O presidente Tuti parabenizou o empresário pela iniciativa. “O empresário Sérgio Rei está de parabéns por doar essa quantidade expressiva desse medicamento para a Unidade de Síndromes Gripais, sabemos que a demanda aumentou muito nos últimos meses. É uma ação importante que contribui para o atendimento da população”, destacou Tuti.

LINDOMAR LEAL

Assessoria de Imprensa