MT: grávida que recusou vacina morre vítima da Covid-19

Uma grávida de 26 anos, que não teve o nome divulgado, morreu na noite da última quarta-feira (02), em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde de Tangará da Serra, através da Vigilância Epidemiológica, confirmou que ela se recusou a tomar vacinas contra o coronavírus e influenza.

De acordo com o responsável técnico da Vigilância, Fabrício Queiroz, a paciente deu entrada no Hospital Municipal reclamando de fortes dores abdominais e com sintomas da Covid-19, confirmados em seguida com a realização do teste.



“Confirmamos o óbito dessa gestante de 26 anos, aqui do município de Tangará da Serra, com cerca de 8 a 9 semanas de gestação, o que que equivale a dois meses. Ela deu entrada na unidade hospitalar com dor abdominal intensa, já vinha de uma gestação de risco pois o útero dela era o que chamamos de útero didelfo, que tinha dois colos”, explicou.



Ainda segundo Fabrício, a grávida não havia tomado nenhuma dose de vacina contra a Covid-19. “Está registrado em prontuário que a paciente se negou a receber quaisquer doses da vacina contra Covid e nenhuma dose de vacina contra influenza. Ela se recusou a receber os dois imunizantes”.



Por volta das 21h, a grávida sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. “Infelizmente tivemos mais uma vida interrompida e por conta talvez de não ter tomado as duas doses da vacina”, pontuou o responsável técnico da Vigilância Epidemiológica.



“Existe uma diferença da manifestação da doença a qual chamamos de duas epidemias dentro da pandemia. A epidemia dos não vacinados e a epidemia dos vacinados. Com os vacinados a doença tende a passar mais branda, a não ser que a pessoa tenha uma comorbidade mais severa. Nos não vacinados é diferente, basta ver que tivemos um hábito de um rapaz de 27 anos, de uma moça de 20 anos, ou seja, muitas pessoas jovens não vacinadas vindo a óbito. Então o comportamento da doença nesse grupo é totalmente diferente do que no grupo de vacinados”, finalizou Fabrício.

