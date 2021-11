Seduc publica instrução normativa sobre férias coletivas nas escolas e órgãos descentralizados

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) publicou no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (23.11) a portaria 743/2021, que dispõe sobre as férias de 2022 para servidores efetivos da Pasta, tanto os que estão nas escolas como em unidades descentralizadas (Delegacias Regionais de Ensino e Assessorias Pedagógicas). Conforme a portaria, para esses profissionais as férias serão usufruídas de forma coletiva, no período de 21/12/2021 a 19/01/2022.

Diretores, coordenadores pedagógicos, técnicos administrativos escolares e apoio terão usufruto de férias individuais, que deverão ser registradas no sistema Sigeduca/GPE até o dia 15 de dezembro de 2021.

Órgão Central

Os Profissionais da Educação lotados no órgão central (Seduc) e Conselho Estadual de Educação (CEE) poderão usufruir das férias no período correspondente às férias coletivas das unidades escolares, mas até o limite de 60% de cada setor.

CONFIRA AQUI A INSTRUÇÃO NORMATIVA COMPLETA

Adilson Rosa | Seduc-MT