Comunicação da vacinação contra febre aftosa passa a ser online

Desde a segunda-feira (22.11) os produtores rurais do Estado já podem realizar as comunicações de vacinação contra a febre aftosa de forma remota, via módulo do produtor, que pode ser acessado no site do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea-MT).

A nova funcionalidade proporciona mais comodidade e traz ganho de tempo para o produtor, que não precisará mais ficar em filas para fazer a comunicação presencialmente.

Entretanto, atualmente apenas 44% dos produtores utilizam o sistema. Àqueles que ainda não fazem uso da plataforma poderão se cadastrar em uma unidade do Indea e usufruir do novo serviço online.

Nesta etapa, a ferramenta será usada pelos produtores rurais para informar a vacinação dos bovinos e bubalinos com idades de 0 a 24 meses.

De acordo com a presidente do Indea, Emanuelle Almeida, a mudança visa facilitar o acesso ao produtor. “Essa é mais uma funcionalidade que o sistema ganha, dessa vez voltada especificamente para o módulo produtor. Ela foi pensada para ser simples e rápida para que o produtor ganhe tempo em suas atividades rotineiras, deixando de comparecer pessoalmente para comunicar a imunização do seu rebanho”, explicita.

Reforço

Para descomplicar ainda mais o acesso do produtor, os servidores do Instituto irão tirar dúvidas. Basta ligar na unidade do Indea do seu município.

Viviane Moura | Sedec-MT