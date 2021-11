Filme produzido em Alta Floresta tem sua estreia marcada para o dia 01 de dezembro

O curta-metragem “Olhos da Alma” já tem sua data de estreia agendada. No dia 01 de dezembro, os moradores de Alta Floresta poderão acompanhar a exibição do filme que foi produzido e filmado na cidade. A exibição de estreia será realizada no Cine Floresta e os ingressos serão gratuitos. É recomendado chegar com 1 hora de antecedência para garantir a sua entrada e também é indispensável o uso de máscaras de proteção.

Contemplado pelo Edital MT Nascentes, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer e financiado com recursos da Lei Aldir Blanc, “Olhos da Alma” é uma produção que conta a história de Maria, uma jovem adulta marcada pelas tristes memórias de violência sofridas na infância. Durante o filme, Maria tenta afastar de si esse período trágico que sempre a acompanhou e resolve curar sua alma a partir do encontro com ela mesma. É uma história de perdão e resiliência.

Grande parte do elenco e da equipe de produção são da cidade e isso mostra que a cena audiovisual tem se fortalecido no interior do estado de Mato Grosso. De acordo com a proponente do projeto e produtora executiva Renata Crizanto, os realizadores de audiovisual do estado já fazem grandes obras. “Eu acompanho muita coisa boa que é produzida aqui, inclusive os festivais de cinema do estado. Fazer parte desta história é uma grande oportunidade para fortalecer ainda mais o cinema mato-grossense. Trabalhar com tantos profissionais excelentes no que fazem é maravilhoso”, declarou.

Para a roteirista e diretora Maria Andreia Santos, ver seu filme finalizado e pronto para ser exibido nas telas do cinema é uma vitória. “Eu comecei a escrever este roteiro em 2016, mas durante vários anos ele ficou guardado. Graças ao fomento para o setor da cultura foi possível concretizar este sonho. O tema abordado no filme é muito sensível, porém necessário. E o cinema nos possibilitou levantar questionamentos sobre o mesmo assunto em diferentes níveis, de forma cuidadosa e reflexiva.

Os bastidores do curta-metragem podem ser vistos nas redes sociais do projeto, no Instagram e Facebook. Em uma parceria com a Comissão de Gênero do IFMT Campus Alta Floresta, uma live foi realizada para ajudar a identificar e acolher crianças abusadas e também para garantir o acesso à informação e difusão dos métodos mais assertivos de acolhimento e responsabilização dos agressores. O conteúdo pode ser visto aqui.

Assessoria