Secretaria de Agricultura realiza visita técnica em acompanhamento ao Programa Paranaíta Mais Leite

A Secretária de Agricultura Dayene Magri esteve na zona rural do Assentamento São Pedro juntamente com o Subsecretário de Agricultura José Domingos, e a técnica Maria Antônia, na ocasião a equipe visitou a propriedade Sitio Estrela do Sul, comunidade Claudia do produtor Gervásio Ferreira Urias e sua esposa Tatiane dos Santos.

O intuito da presença dos Profissionais é acompanhar de perto o desenvolvimento e fazer a análise das atividades em campo realizadas pelos técnicos do Sebrae em parceria com a Prefeitura.

A Gestão Municipal tem contribuído ajudando os pequenos produtores rurais no Programa Paranaíta Mais Leite, que é conduzido pela técnica Sammara Valera, o produtor Gervásio relatou que está bastante satisfeito com o trabalho realizado no atendimento continuado, o mesmo disse que antes das visitas o sítio produzia cerca de 100 litros de leite, que após as técnicas ensinadas chegou a tirar cerca de 250 litros, no momento vem produzindo 200 litros dia. O produtor disse que aprendeu muito que está colocando em pratica todo o aprendizado adquirido no programa.

Angelo Papadopulos / Wellington Magalhães

