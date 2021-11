Detran firma parceria com prefeitura de Paranaíta e mais 6 municípios para ampliar oferta de serviços no Estado

Para ampliar cada vez mais o acesso da população mato-grossense aos serviços do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT), a Autarquia está expandindo os postos de atendimento no interior do Estado através de Termo de Cooperação Técnica firmado com as Prefeituras Municipais.

Os prefeitos das cidades de Itanhangá, Juscimeira, Matupá, Paranaíta, Querência, Tabaporã e Ponte Branca já assinaram a parceria com o Detran para ofertar os serviços de habilitação nesses municípios, que contavam apenas com os serviços de veículos.

Com o Termo de Cooperação, esses municípios vão realizar serviços de habilitação como: abertura de processo para primeira habilitação, renovação da CNH, segunda via da CNH, Permissão Internacional para Dirigir (PID), agendamento de prova teórica, acesso ao sistema de coleta de imagens e biometria, entre outros.

Outros nove municípios – Araguaiana, Porto Alegre do Norte, Gaúcha do Norte, Cotriguaçu, Ribeirão Cascalheira, Serra Nova Dourada, Tesouro, Acorizal e Nossa Senhora do Livramento – estão em fase final dos procedimentos administrativos para a assinatura do Termo de Cooperação e ampliação dos serviços do Detran para a população.

As prefeituras de outros 43 municípios do Estado, que não possuem agência própria do Detran, também foram contactadas pela Autarquia mas ainda não manifestaram interesse na parceria para ampliação dos serviços.

“O Governo de Mato Grosso, junto com o Detran, pensando em facilitar o acesso da população aos serviços do órgão, está firmando termos de cooperação com as prefeituras para aumentar o número de agências municipais da autarquia em todo Estado. Até o momento, sete municípios já firmaram a parceria e nove estão com o processo em andamento. Infelizmente os demais municípios ainda não manifestaram interesse no termo de cooperação, o que representa um atraso na prestação dos serviços para a população desses municípios”, destacou o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos.

Para implantação do posto de atendimento nos municípios, o Termo de Cooperação prevê ao Detran a disponibilização do sistema e capacitação dos servidores das prefeituras que irão trabalhar no local.

