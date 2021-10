Reunião do Ciman apresenta plano estratégico para novo ciclo da Operação Abafa 2021

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT), por meio do Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), vai realizar, no final de outubro e início de novembro, mais um ciclo de fiscalização integrado da ‘Operação Abafa 2021’ de enfrentamento a destruição da natureza por uso não autorizado do fogo. O plano estratégico e os municípios alvos foram apresentados nesta quinta-feira (21.10), durante reunião com os membros do Comitê Integrado Multiagências de Coordenação Operacional de Mato Grosso (Ciman-MT).

“O BEA já identificou os municípios que serão fiscalizados, a Região Leste do Estado será nosso foco. Estamos integrados com as demais forças para a fase de responsabilização, com foco naqueles que cometeram crimes ambientais, em específico as queimadas ilegais, aquelas sem autorização”, declarou a comandante BEA Jusciery Rodrigues Marques.

O Governo de Mato Grosso investiu R$ 73 milhões para as diversas ações de combate à temporada de incêndios florestais 2021. Essas ações de fiscalização têm garantido a proteção dos biomas mato-grossense que apresentaram redução na incidência de focos de calor: Pantanal 83,92%, Cerrado 46,80% e Amazônia 35,14%.

A Aplicação de multas por danos causados à natureza também é competência CBMMT. A Lei Complementar n° 639, aprovada em 30 de outubro de 2019, pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Mauro Mendes, alterou o Código Estadual do Meio Ambiente em vigência e atribuiu essa função ao Corpo de Bombeiros.

Operação Abafa 2021

O ciclo de fiscalização na Amazônia, de 7 a 15 de outubro, foi encerrada com aplicação total de R$ 25.356.655,00 aos proprietários de terras em Apiacás, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde e Paranaíta.

Ação é coordenada (CBMMT), com apoio da Força Nacional, integrada com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Defesa Civil, Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e Perícia Oficial de Identificação (Politec).

Carlos Celestino | Secom-MT