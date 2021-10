Em novembro, Auxílio Brasil não será de R$ 400, mas de R$ 230

Aplicativo auxílio emergencial do Governo Federal.

Fontes do Governo explicaram ao blog que, no mês de novembro, o valor do Auxílio Brasil ainda não será de R$ 400. O pagamento de, no mínimo, R$ 400 prometido pelo Presidente Jair Bolsonaro, só deve começar a ser repassado em dezembro e depende da aprovação do Congresso. Os parlamentares analisam a PEC dos Precatórios, que incluiu medidas para mudar a metodologia de reajuste do teto de gastos, a regra que limita o crescimento da dívida pública.

Atualmente, os beneficiários do Bolsa Família recebem, em média, R$ 190. Esse valor será reajustado em 20% e vai elevar o benefício médio para R$ 230. A expectativa é de que haja, com o Auxílio Brasil, um aumento no número de famílias atendidas de 14 milhões para 17 milhões de famílias.

Já o auxílio emergencial acaba no fim do mês. Durante o período de existência, foram gastos com o Auxílio Emergencial cerca de R$ 365 bilhões.

R7