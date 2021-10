Diretora de Turismo fala sobre sensibilização, preservação e observação de aves em Alta Floresta

O dia da ave é comemorado no Brasil no dia 05 de outubro. O data foi criada pensando na proteção das aves, chamando a atenção para as quase duas mil espécies de aves no Brasil.

O Brasil é um país extremamente rico por natureza, em sua abundância de aves, em Alta Floresta, aos poucos os olhos estão se voltando para a importância da preservação e observação de aves, o que pode ser feito diariamente em qualquer ponto onde você estiver. Seja em florestas, campos, parques, e até mesmo na zona urbana, o encontro com as aves é certo.

“Infelizmente muitas pessoas retiram os animais silvestres para enjaular em suas casas e não sabem que, ao fazer isso, cometem crime ambiental”, aponta a Diretora de Turismo, Geiziana Nunes da Silva. Frisando também as ocorrências de tráfico internacional destes animais, “então percebemos que se torna necessário abordarmos esse assunto para que a comunidade entenda que esse crime prejudica a natureza, causando até mesmo, a extinção de algumas espécies”.

Historicamente existe a caça por várias razões, entre elas, para alimentação ou por esporte. A ONU alerta que essas atitudes podem ser ressignificadas e não podemos fechar os olhos para aqueles que desrespeitam as leis e colocam em risco o patrimônio natural. “Nesse sentido a sensibilização é para combater a morte dos animais silvestres”, concluiu a diretora de turismo.

Eliza Gund / ASCOM