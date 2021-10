Intenção de venda de veículos pode ser feita de forma online pelo aplicativo MT Cidadão

Proprietários de veículos adquiridos e emplacados a partir do dia 4 de janeiro deste ano e que pretendem vender o seu veículo podem fazer a intenção de venda de forma online, através do aplicativo MT Cidadão, sem precisar ir a nenhuma unidade do Detran para solicitar o registro da intenção de venda.

Para realizar o serviço, é só baixar o aplicativo MT Cidadão no celular, acessar o menu “Veículos”, selecionar o veículo que será vendido, depois entrar em “Solicitações”, preencher os campos solicitados e imprimir o documento em papel comum.

Com o papel preenchido, o vendedor e comprador devem reconhecer firma da intenção de venda em cartório.

A Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV), que antes vinha em branco no verso do Certificado de Registro do Veículo (CRV), é expedida somente de forma digital para os veículos adquiridos e emplacados a partir do dia 4 de janeiro, conforme resolução n° 809 de 2020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Desde então, os proprietários de veículos deveriam solicitar junto ao Detran-MT, de forma presencial, o registro da intenção de venda. Ao final desse serviço, era expedido o documento de autorização de transferência, informando os dados do comprador.

O Detran-MT então disponibilizava a ATPV preenchida de forma eletrônica e com o QR Code de segurança, apenas para reconhecimento de firma de comprador e vendedor em cartório e posterior transferência de propriedade.

Agora, após o preenchimento da intenção de venda pelo aplicativo MT Cidadão e posterior reconhecimento de firma em cartório de vendedor e comprador no documento, o proprietário vendedor pode realizar o comunicado de venda em algum cartório conveniado ao Detran-MT (CONFIRA A LISTA DOS CARTÓRIOS) ou ainda de forma presencial, com agendamento prévio do atendimento através do site do órgão (www.detran.mt.gov.br).

A comunicação de venda do veículo, além de ser um procedimento obrigatório do proprietário vendedor previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), também é uma forma do vendedor se proteger do recebimento de pontuações de eventuais infrações cometidas pelo comprador e também de débitos gerados a partir da venda do veículo.

Com a intenção de venda realizada, quem comprou o veículo já pode iniciar o processo de transferência de propriedade também pelo aplicativo MT Cidadão, sem precisar ir ao Detran-MT.

Em caso de desistência da venda do veículo, pode ser feito o cancelamento da intenção de venda também pelo aplicativo MT Cidadão, sem custos.

“Importante lembrar que o serviço de intenção de venda estará disponível no aplicativo para os veículos já registrados na modalidade digital. Os veículos que ainda têm o recibo em papel moeda, em caso de venda, mantêm o procedimento anterior de ir direto ao cartório reconhecer firma de vendedor e comprador”, reforçou o diretor de Veículos do Detran-MT, Augusto Cordeiro.

MT Cidadão

Além da intenção de venda do veículo, também estão disponíveis no aplicativo os seguintes serviços:

– Renovação da CNH;

– Emissão do Licenciamento;

– Abertura do processo de transferência de propriedade;

– Primeiro emplacamento;

– Mudança de município;

– Segunda via do CRV;

– Troca para placa Mercosul;

– Inclusão de financiamento;

– Baixa de financiamento;

– Abertura de requerimento para atividade remunerada (EAR);

– Requerimento para condutor PCD;

– Emissão de certidão do condutor.

E muitos outros.

Lidiana Cuiabano | Detran-MT